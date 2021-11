3G in Bus und Bahn - Kritik von 'Pro Bahn'

Der Fahrgastverband 'Pro Bahn‘ hält durchgängige Kontrollen einer 3G-Pflicht in Bussen und Bahnen für nicht umsetzbar. Im SWR sagte der Pro-Bahn-Vorsitzende Detlef Neuß, Schaffner und Fahrer könnten diese Aufgabe nicht bewältigen: "Aber die Polizei kann es genauso wenig. Von daher wüsste ich auch nicht, wie das durchführbar wäre. Wenn Sie sich so einen überfüllten Bus in Berlin zur Hauptverkehrszeit anschauen: Wie soll der Polizist denn da durchgehen und Kontrollen durchführen? Und dem Fahrer ist es ohnehin nicht zumutbar. Da wette ich, der gibt nach einer Stunde auf und meldet sich am nächsten Tag krank." SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit Detlef Neuß gesprochen.