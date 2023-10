33 Jahre Einheit: Linken-Fraktionschef Bartsch fordert "Ostdeutschland-Gipfel"

Ein Spitzentreffen zum Thema Ostdeutschland - das fordert Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Die Unzufriedenheit im Osten koche über, wenn nicht gegengesteuert werde, sagt der Linken-Politiker - und er fürchtet nicht nur für seine Partei ein politisches Desaster im nächsten Jahr. Denn in Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden dann die bei den Landtage gewählt und überall liegt die AfD in Umfragen in Führung. Was Bartsch mit dem "Ostdeutschland-Gipfel" erreichen will, erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Sabine Hackländer.