30 Jahre Frauen-Ministerium in RLP: "Männer müssen genauso viel Sorgearbeit übernehmen wie Frauen"

In Rheinland-Pfalz besteht heute ein Grund zum Feiern. Das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration wird 30 Jahre alt. Für die Ressortchefin Katharina Binz (Grüne) ist das Jubiläum allerdings auch Anlass, um auf den Handlungsbedarf beim Thema Gleichstellung hinzuweisen.

In den Bereichen Kinderbetreuung und Pflege arbeiteten überwiegend Frauen und die Bezahlung sei schlechter als in anderen Bereichen. "Das sind Rollenbilder, die sich in unserer Gesellschaft sehr verhaftet haben", und deshalb seien diese Berufe vom Rest der Wirtschaft abgehängt worden. An diesem Punkt brauche es ein Umdenken: "Eigentlich müsste man ja für eine funktionierende Gesellschaft feststellen, dass Kinderbetreuung, Pflege für Familienangehörige, Haushalt, dass das alles nicht von unserem Wirtschaftssystem abzutrennen ist. Denn dieses kann nur funktionieren, wenn die Pflegearbeit erledigt wird. Wir müssen dahin kommen, dass Männer genauso viel Sorgearbeit übernehmen wie Frauen."

Was Rheinland-Pfalz in Sachen Gleichstellung von Frauen und Männern in den vergangenen Jahren auch bundesweit erreicht hat, erläutert die Ministerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.