30 Jahre SMS: "Die Kurznachrichten haben unsere Kommunikation verändert"

Am 3. Dezember feiert eine technische Errungenschaft Geburtstag, die - zumindest ein wenig - die Welt verändert hat. Es war der 3. Dezember 1992, als der Ingenieur Neil Papworth einem Kunden Merry Christmas wünschte, frohe Weihnachten - und zwar in Form einer SMS. Es war die erste SMS, die jemals verschickt wurde. Niemand hätte damals gedacht, dass Millionen Menschen Gefallen an dem Dienst namens "Short Message Service" finden würden. Erst in den vergangenen Jahren haben kostenlose Messengerdienste die klassische SMS verdrängt. Gebraucht wird sie immer noch, etwa zur Authentifizierung bei Banken oder Internethändlern. Klar ist: Mit der Möglichkeit, Nachrichten zu "simsen", hat sich auch unsere Kommunikation verändert. Wie sehr, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Dr. Christa Dürscheid gesprochen - sie ist Professorin für deutsche Sprache an der Universität Zürich. Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Gegenwartssprache.