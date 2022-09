In koreanischen Gottesdiensten klingt es oft wie im Konzert. Chormusik spielt eine riesige Rolle. In der evangelisch-koreanischen Gemeinde in Stuttgart singen viele Studierende der Musikhochschule mit, auch ein international berühmter Opernsänger war viele Jahre Mitglied. Warum die Musik in koreanischen Gottesdiensten so wichtig ist und was das Gemeindeleben außerdem noch prägt, erzählt Kirchengemeinderat Byong-Hak Kim in dieser Folge Leonore Kratz. mehr...