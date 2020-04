21.04./17:25 h/HBL beendet Saison/Reax Balingen u. Eulen/ Laschet+ Söder zur DFL

- Die Handball Bundesliga wird die Saison nicht zu Ende spielen. Zu diesem Entschluss kam, am Mittag das Präsidium der HBL in einer Sitzung. - Während die Handball-Bundesliga also die Saison vorzeitig beendet hat, hofft die Deutsche Fußball Liga darauf die restlichen neun Spieltage, der ersten und zweiten Liga noch austragen zu können. Armin Laschet und Markus Söder signalisierten dazu eine gewisse Bereitschaft.