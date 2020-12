per Mail teilen

Ein James Bond-Fan hat bei einer Versteigerung in den USA die Pistole aus dem ersten James Bond-Film überhaupt gekauft – für umgerechnet 210.000 Euro! Sean Connery hatte sie 1962 in "James Bond jagt Dr. No" benutzt. Verschiedene Versionen der Pistole blieben 25 Filme lang Bonds Markenzeichen.