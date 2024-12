Das Jahr 2024 war im politischen Berlin ganz schön turbulent: Monatelang kriselte es in der Ampel-Koalition, was stets für Gesprächsstoff im ARD Interview der Woche gesorgt hat. Schließlich der Regierungsbruch und die Vertrauensfrage, worüber wir im Dezember noch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen konnten. Viele Interview-Highlights 2024 - zusammengefasst im Best of Interview der Woche.