Singapurs Kampf gegen die Gelbfiebermücke

Dengue-Fieber - bislang eine schwere Tropenkrankheit, wird die Infektionskrankheit laut WHO zunehmend zur globalen Gefahr. Bedingt auch durch den Klimawandel wird die Gelbfieber- oder Tigermücke mittlerweile auch in bisher kühleren Regionen heimisch. In Singapur ist die von diesen Mücken übertragene, auch Knochenbrecherfieber genannte Krankheit allgegenwärtig. Mit verschiedenen Maßnahmen - von Hausinspektionen bis zu flächendeckenden Insektizideinsätzen - will der südostasiatische Stadtstaat die Verbreitung eindämmen.