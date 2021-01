In 2020 gingen die weltweiten CO2-Emissionen um 7% zurück, vor allem durch Corona. Doch eigentlich bräuchten wir bis 2030 jedes Jahr diesen Rückgang, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Klimaforscher sind sich einig: Dieses Jahrzehnt ist entscheidend für unser Klima. Schaffen wir jetzt keine Wende, steuern wir auf starke, unangenehme Klimaveränderungen zu. Werner & Tobi diskutieren: Wie steht es also 2021 um den Klima- & Umweltschutz? Was plant Deutschland? Welche Vorhaben stehen auf europäischer Ebene an? Von A wie Agrarsubventionen über B wie Biden & Bundestagswahl bis V wie Verbot von Einwegplastikprodukten.

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.