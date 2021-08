per Mail teilen

Weniger ist mehr - wieviel Nahrung brauchen wir? Gerade in den nächsten Wochen - der Fastenzeit - nehmen sich viele vor, bewusster und gesünder zu leben. Aber nicht immer ist das, was gerade in Fitness-Foren oder Frauenzeitschriften gehypt wird auch gesund. Lothar Zimmermann ist Journalist und Mediziner. Mit Ihm hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.