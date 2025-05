125 Jahre Westweg: Darum ist dieser Wanderweg so beliebt

125 Jahre Naturerlebnis und ein Stück deutscher - modern formuliert - Outdoor-Geschichte. Der Westweg im Schwarzwald ist nicht nur einer der ältesten Fernwanderwege Deutschlands, sondern auch einer der beliebtesten. Seit dem Jahr 1900 führt er von Pforzheim bis Basel über fast 300 Kilometer durch eine der vielfältigsten Landschaften des Landes - vorbei an Wäldern, Höhenzügen, Seen und Aussichtspunkten, die bei klarem Wetter bis zu den Alpen blicken lassen. - Was macht diesen Weg so besonders und so beliebt?

"Menschen wollen zu sich kommen"

"Die Menschen wandern, weil sie zu sich kommen wollen. Sie sagen: Wenn man mal unterwegs ist, auch wenn man alleine wandert, dann kann man seinen Gedanken nachhängen und die Natur genießen", sagt Klaus Gülker, ehemaliger SWR-Moderator und begeisterter Wanderer. Er war selbst auf dem Westweg unterwegs.

Meine Erfahrung ist, dass Menschen aus aller Welt den Westweg benutzen, von den Holländern über die Engländer bis hin zu den Franzosen - vom Spaziergänger, der einen Tag unterwegs ist – bis hin zu Menschen, die ganz große Touren vor sich haben.

SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat Klaus Gülker morgens, kurz vor dem Start zur 14. und vorletzten Etappe, gesprochen.