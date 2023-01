125 Jahre Caritas in Deutschland - wie funktioniert Wohlfahrt im Internetzeitalter?

Menschen, die in Not sind, bekommen Hilfe. Ein einfacher Grundsatz, der auch im Christentum eine der wichtigsten Regeln ist. Organisiert wird ein großer Teil der nichtstaatlichen Hilfe in den Wohlfahrtsverbänden. Einer davon ist die Caritas, die gerade 125 Jahre alt geworden ist – am 9. November 1897 hat der Prälat Lorenz Werthmann in Köln den „Chariasverband für das katholische Deutschland“ gegründet. Heute endet das Jubiläumsjahr offiziell mit einer Abschlussfeier in Berlin. Die Caritas steht der katholischen Kirche nahe, und auch andere Konfessionen und Religionen haben ähnliche Strukturen aufgebaut. Über die Geschichte und die Zukunft der Wohlfahrtsverbände in Deutschland hat SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser mit dem Soziologen Holger Backhaus-Maul von der Universität Halle-Wittenberg gesprochen.