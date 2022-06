100 Tage Kanzler Scholz: "In seinem Leben ist nur Platz für Politik"

per Mail teilen

Olaf Scholz (SPD) ist seit 100 Tagen als Bundeskanzler im Amt. Der Mann aus Hamburg wirkt in der Öffentlichkeit eher spröde, zurückhaltend und sagt nicht mehr als er muss. Doch auf ihn kam neben der Corona-Pandemie mit dem Krieg in der Ukraine eine der härtesten Belastungsproben zu, die ein Bundeskanzler zu bewältigen hat. Lars Haider ist Scholz-Biograf und Chefredakteur des Hamburger Abendblattes. Er sagte im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Arne Wiechern, dass es für Scholz nur die Politik gebe. "Den 'Privatmann' Scholz, den gibt es eigentlich nicht", sagt Haider. Wie der Mann, der den Bundeskanzler seit vielen Jahren kennt und begleitet hat, seine Arbeit und die Bewältigung der Krisen beurteilt, sagt Haider auch in dem SWR Aktuell-Gespräch.