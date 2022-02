100 Tage im Bundestag: eine CDU-Abgeordnete erzählt

100 Tage im politischen Amt - das ist eine magische Marke, eine, bei der viele oft nachschauen, wie es denn so läuft. Vor 100 Tagen, am 26. Oktober 2021, durften sich viele junge oder zumindest neue Abgeordnete zum ersten Mal auf ihren blauen Sitzplätzen im Bundestag niederlassen. Jede und jeder von ihnen hatte jeweils eigene Pläne und Erwartungen - was ist daraus geworden?

SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit Christina Stumpp gesprochen. Sie ist Abgeordnete aus dem Kreis Waiblingen in Baden-Württemberg - und seit kurzem ist sie auch stellvertretende CDU-Generalsekretärin.