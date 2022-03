100 Tage Ampelkoalition - bewährt durch die Krise?

Selten ist eine neue Regierung so schnell in eine geopolitische Krise geraten wie diese: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein Kabinett müssen sich unter außergewöhnlichem Druck bewähren. Als wären die Klimakrise und die Pandemie nicht Herausforderungen genug, haben sie es jetzt auch noch mit den Folgen des Ukraine-Krieges zu tun. Wie hat sich die Regierung aus SPD, Grünen und FDP dabei in den ersten 100 Tagen bewährt? Alle Ministerinnen und Minister hätten sich "bewundernswert gut geschlagen", sagt Claudia Ritzi im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Ritzi ist Professorin für Politikwissenschaften an der Uni Trier. Wer sein Amt besonders gut ausübt und welche Belastungsproben auf die Ampelkoalition noch zukommen könnten, sagt Ritzi auch in dem SWR Aktuell-Gespräch.