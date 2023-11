100 Jahre Radio - von der Röhre bis zur App

Das Radio ist in diesen Tagen in aller Munde - es hat nämlich gerade seinen 100. Geburtstag gefeiert. Und wir nehmen das zum Anlass, um tiefer in die Geschichte des Mediums einzutauchen. Heute geht es um die technische Entwicklung der vergangenen 100 Jahre: vom Röhrenradio bis zur App. Außerdem schauen wir in SWR Aktuell Kontext auf das Progressive des Mediums, etwa die frühe Einbindung des Publikums. Dialog und gesellschaftliche Entwicklungen durch das Radio – auch das gehört zu seiner 100-jährigen Geschichte.