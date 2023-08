per Mail teilen

Sie war der Goldstandard in ihrer Berufsgruppe. Die Sopranistin Maria Callas verschob die Opernwelt in eine neue Dimension. Warum sie Zeit ihres Lebens zwischen Maria und Callas hin und hergerissen war. Das hat Eva Gesine Baur in ihrer Biographie, Maria Callas, die Stimme der Leidenschaft herausgearbeitet. Es geht darum wie uns diese Stimme uns ergreift und warum die Callas nie ein Opfer war.