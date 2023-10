100 Jahre Disney: Charaktere wie in jeder Familie

per Mail teilen

Donald, Mickey, Goofy und Onkel Dagobert kennt fast jeder und heute wird der Disney-Konzern 100 Jahre alt. Die Charaktere und Filme waren für viele Menschen Begleiter durch ihre gesamte Kindheit. Auch heute erkennt man einen Disney-Film eigentlich sofort. Das liege an der Art zu zeichnen, sagt Achim Schnurrer, Comic-Experte und ehemaliger Verleger. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt er, was eine Disney-Figur ausmacht und warum die Disney-Geschichten immer noch so gut auf unser heutiges Leben übertragbar sind.