100 Jahre DIN A 4: Wo helfen Normen im Alltag?

per Mail teilen

Man stelle sich nur vor: Sie kaufen einen Packen Druckerpapier, wollen die Blätter zuhause in Ihren Drucker legen und sie passen nicht. Glücklicherweise wird das wohl kaum passieren, denn die Größe des Papiers ist standardisiert. "DIN A 4" heißt das Format und die zugrundeliegende deutsche Industrie-Norm 476 "Papierformate" ist inzwischen 100 Jahre alt. Längst wird sie auch in allen anderen europäischen Ländern verwendet. Sie geht aber zurück auf das Deutsche Institut für Normung, das keine staatliche Behörde ist, sondern heute wie vor 100 Jahren ein eingetragener Verein. Julian Pinnig ist der Pressesprecher des Deutschen Instituts für Normung und hat im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler erklärt, wo uns Normen im Alltag begegnen und was sie nützen.