10 Jahre Papst Franziskus: "Männerbünde müssen aufgelöst werden"

Vor genau zehn Jahren, am 13. März 2013, stieg aus der sixtinischen Kapelle im Vatikan weißer Rauch auf - die Kardinäle der katholischen Kirche hatten sich für ein neues Oberhaupt entschieden. Der Argentinier Jorge Mario Bergoglio wurde neuer Papst, Franziskus lässt er sich seitdem nennen. Die Theologin Monika Schmelter ist Mitglied bei Maria 2.0, einer Frauen-Initiative innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Sie setzt sich unter anderem für den Zugang aller Menschen zu allen Kirchenämtern und für die Aufklärung und Verhinderung zukünftiger Missbrauchsfälle in der Kirche ein. Und sie sagt: "Männerbünde in der römisch-katholischen Kirche müssen aufgelöst werden." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt sie, was genau sie ändern würde.