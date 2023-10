Eine Frau, ein Wort: Schleuser

Die EU diskutiert über ihre künftige Asylpolitik und natürlich gibt es eine Menge Zoff. Einfacher geht's, wenn man sich gegen einen gemeinsamen Feind verbünden kann. Und so sind sich in einem Punkt so gut wie alle einig: Dringend müsse man gezielter gegen kriminelle Schleuser vorgehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will das jetzt auch mit stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien tun. Unsere Kolumnistin Katharina Krüger gibt zu bedenken, dass es beim Schleusen gar nicht ums Durchkommen geht.