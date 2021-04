Die dritte Welle kommt nicht unerwartet und auch die Zahl der Infizierten, Erkrankten, der Intensivpatienten und der Toten wurde schon vor Wochen vorausgesagt. Trotzdem kann sich die Politik nicht zu einem konsequenten Handeln durchringen. Um die dritte Welle, aber auch um die Erfahrungen des zurückliegenden Corona-Jahrs, geht es in SWR Aktuell Kontext mit Prof. Uwe Janssens, Chefarzt am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler und Generalsekretär der deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. mehr...