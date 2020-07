Die deutsche Polizei ist nicht frei von Rassismus und diskriminierenden Praktiken. Das wissen diejenigen, die eine Studie dazu verhindern wollen, nur allzu gut, meint Stefan Giese.

Die Diskussion um Rassismus in der deutschen Polizei und um diskriminierende Polizeipraktiken reißt nicht ab - und sie hat den Südwesten erreicht. Während die Landesinnenmister Roger Lewentz (SPD) aus Rheinland-Pfalz und Thomas Strobl (CDU) aus Baden-Württemberg erwartbar keine Probleme auf diesem Feld erkennen wollen, sind aus den Polizeigewerkschaften differenzierte Töne zu hören.

Wer wird kontrolliert - und wer nicht? dpa Bildfunk Fotograf: Oliver Dietze

Werden in Deutschland Menschen allein wegen ihrer Hautfarbe oder anderer äußerlicher Merkmale von der Polizei kontrolliert? Diese Frage hat am Dienstag Karamba Diaby (SPD), der einzige afrodeutsche Abgeordnete im Bundestag, in einem Tweet so beantwortet: "Ich wurde - zusammen mit einer anderen schwarzen Person - von Polizisten vor Hunderten von Mitpendler*innen kontrolliert. Sie haben nur uns beide nach dem Ausweis gefragt. Das war verletzend. #RacialProfiling passiert in diesem Land." Dieses "Racial Profiling" ist aber nicht nur verletzend (schlimm genug!), sondern auch illegal. Dass es dennoch stattfindet, schilderte in SWR Aktuell Radio Marcel Aburakia, Gründer des Podcasts "Kanakische Welle".

Marcel Aburakia im Interview zu Racial Profiling in Deutschland:

Dauer 5:33 min Vorwurf an die deutsche Polizei: "Rassismus ist an der Tagesordnung" Racial Profiling – das ist, wenn die Polizei jemanden kontrolliert, nur weil er in ein Raster passt: Afrikaner, Flüchtling, sieht "verdächtig" aus, weil er nicht "deutsch" aussieht. In Deutschland ist diese Vorgehensweise verboten. Und weil Racial Profiling verboten ist, sieht Bundesinnenminister Seehofer auch keinen Grund für eine Studie, ob es vielleicht doch mal vorkommt, dass Menschen allein wegen der genannten Merkmale kontrolliert werden. Dabei gebe es solche Vorfälle sehr wohl, meint Marcel Aburakia. Er ist einer der Gründer des Podcasts „Kanakische Welle“. Dort werden Beispiele gesammelt, in denen die Betroffenen eben doch offenbar allein wegen ihrer Hautfarbe kontrolliert wurden. "Struktureller Rassismus ist eben nur für diejenigen ein Problem, die darunter leiden", sagte Marcel Aburakia dazu im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. Audio herunterladen (4,9 MB | MP3)

Mich überrascht das nicht. Rassismus kommt in allen Bereichen der Gesellschaft vor, manchmal unbewusst, häufig bewusst. Wir Menschen denken in Schubladen. Das hilft uns, Situationen rasch einzuschätzen, verleitet aber auch zu Vorurteilen. Da geht es Polizisten nicht anders als Bäckern oder Journalistinnen.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Stefan Giese meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Trotzdem leugnen Innenpolitiker und andere voreingenommene Polizei-Versteher das Problem hartnäckig. Doch ganz sicher sind sie sich in ihrer Position offensichtlich nicht. Denn weshalb sonst wehren sie sich so vehement gegen eine ursprünglich geplante und dann abgesagte wissenschaftliche Studie zu "Racial Profiling"? In anderen Zusammenhängen hören wir doch von ihnen so oft: "Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten."