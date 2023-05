Die gegebene Antwort ist

Okay, das war eine Fangfrage. Als gesetzlicher Feiertag gilt Christi Himmelfahrt in allen Bundesländern. Ein solcher ist Christi Himmelfahrt übrigens auch in der Schweiz (dort als Auffahrt bezeichnet), in Österreich sowie in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Grönland, Haiti, Indonesien, Island, Kolumbien, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Namibia, den Niederlanden, Norwegen und Schweden.