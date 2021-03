Nach dem Fernseh-Interview von Prinz Harry und seiner Frau Meghan hat sich die britische Queen Elizabeth erstmals dazu geäußert.

Sie sei "traurig“ über die Schwierigkeiten der beiden in den letzten Jahren, die Rassismusvorwürfe nehme sie "sehr ernst“, hieß es in einer Erklärung des Buckingham Palasts. Die Vorwürfe würden "in der Familie unter vier Augen besprochen". Ihr Enkel Prinz Harry, dessen Frau Meghan und Sohn Archie würden immer sehr geliebte Familienmitglieder sein. In dem Interview mit US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntag hatten die beiden Royals unter anderem Rassismusvorwürfe gegen nicht genannte Familienmitglieder erhoben.