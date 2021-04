Königliche Hoheiten wie die Queen schenken uns, den kleinen Arbeitern im Weinberg des Lebens, Hoffnung und Trost, meint Martin Rupps. In keiner Branche ist ein vergleichbarer Karrieresprung möglich.

Die Queen wird heute 95. Europa kann auf Bundeskanzler Markus Söder verzichten, aber nicht auf königliche Hoheiten zwischen Oslo und Madrid. Sie schenken mir, einem kleinen Arbeiter im Weinberg des Lebens, jeden Tag Hoffnung und Trost.

Die Queen schaut mit 95 Jahren auf ein skandalfreies Leben zurück. Andere, jüngere Royals in Europa können das nicht von sich sagen. picture-alliance / Reportdienste Daniel-Leal Olivas/PA Wire/dpa

Hoffnung. Die schöne, leider bürgerliche Silvia angelte sich den schwedischen Thronfolger Carl XVI. Gustaf während der Olympischen Sommerspiele 1972. Der Königssohn in Norwegen, Haakon, traf bei einem Musikfestival 1999 auf die schöne, leider tugendarme Mette-Marit. Beide Frauen machten einen märchenhaften Karrieresprung, wie ihn nur Königshäuser erlauben. Weil Olympische Spiele nur alle paar Jahre stattfinden, gehe ich außerhalb von Pandemien auf Musikfestivals im royalen Ausland – auf dass eine leibhaftige Thronfolgerin den Prinzen in mir sieht und mein Blut in blaue Tinte tunkt.

Trost. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will in Deutschland für mehr Gerechtigkeit sorgen. Für viel wichtiger halte ich, Intelligenz und Charakter an Europas Königshäusern gerechter zu verteilen. Die Queen führt ein makelloses Leben und andere royale Größen auch, doch schon Sohn Charles ist am Camilla-Syndrom erkrankt. Albert II., Fürst von Monaco, hat bei vorehelichen Handlungen offenkundig die Pille vergessen. Ernst August Prinz von Hannover (den Rest seines Namens lasse ich aus Platzgründen weg) mimt gelegentlich Bud Spencer („Vier Fäuste für ein Halleluja“). Wie tröstlich, dass in Schlössern oberhalb der Weinberge auch Dummköpfe leben.

Nichts für ungut, Frau Königin, und alles Gute zum Geburtstag!