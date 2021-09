Qual (vor) der Wahl

Es ist das vornehmste Bürgerrecht in einer Demokratie: darüber zu entscheiden, wer regieren soll. Allerdings macht dieses Recht die Entscheidung selbst auch nicht einfacher, meint Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten"…

Noch zwei Wochen bis zur Wahl. Laut einer Umfrage wissen mehr als drei Viertel der Wähler schon, bei wem sie ihr Kreuzchen machen. Beneidenswert!

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch im Audio anhören:

Wobei das "bei wem?" streng genommen eigentlich falsch formuliert ist. Die Frage lautet ja nicht: "Baerbock, Laschet oder Scholz?" Artikel 63 Grundgesetz – da heißt es: "Der Bundeskanzler (ehrlich, da steht nur die männliche Form!) – der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt." Es geht also nicht um Personen, sondern vor allem um die Zusammensetzung des neuen Bundestags, sprich: es geht um die Parteien – und für die Wählerinnen und Wähler deshalb vorrangig darum, was die so vorhaben. Ab da allerdings wird das mit der Entscheidungsfindung kompliziert und mühsam, denn Parteiprogramme sind wahrlich keine Unterhaltungsliteratur!

Fragen über Fragen...

Zum Glück gibt’s den Wahl-O-Maten! Frage eins: Tempolimit auf Autobahnen. Nicht so schwer zu beantworten. Frage zwei: Verteidigungsausgaben erhöhen? OK, da hab‘ ich auch 'ne Meinung zu. Aber dann, Frage drei: Wählen ab 16? Naja, "Fridays for Future" fand ich schon imponierend, aber andererseits: 16? Da hat man doch anderes im Kopf als Politik, oder? Also… schwierig… vielleicht… "überspringen"? Frage sechs: Patentschutz für Corona-Impfstoffe? Ach je, da hängt viel d’ran, das ist sehr komplex, also… wieder "überspringen"? Nee, dazu sollte man doch eine Meinung haben! Click, click, click. Später, Frage 20: Mehr Zuständigkeit des Bundes in der Schulpolitik? Oha… Hmmm… vielleicht erst nochmal ein bisschen was dazu lesen…? Frage 27: stationäre Behandlungen im Krankenhaus weiter über Fallpauschalen abrechnen? Äh… Moment, was war das nochmal genau? Mal kurz nachrecherchieren… Also… Ehrlich, ich wusste gar nicht, dass dieser blöde Wahl-O-Mat dazu da ist, mir meine Wissenslücken vor Augen zu halten!

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Artikel 20, Absatz 2 Grundgesetz: "Alle Staatsmacht geht vom Volke aus". Wo steht eigentlich, dass das bei Wahlen echt in Arbeit ausarten kann?! Naja, also ich habe mich durch die 38 Fragen gekämpft. Und immerhin weiß ich dank dem Wahl-O-Maten jetzt auch, wie nahe mir der Südschleswigsche Wählerverband, die Partei für "Veränderung, Vegetarier und Veganer" oder die Hiphop-Partei "du" stehen, die Tierschutzallianz oder die Humanisten. Und jetzt, nachdem ich über viele politische Fragen und Positionen nochmal eingehend nachgedacht habe, etliches nochmal recherchiert und mir bei den Antworten und auch bei der anschließenden Gewichtung der Themen wirklich sehr viel Mühe gegeben habe, jetzt muss ich eigentlich nur noch eine Frage beantworten: Also – Baerbock, Laschet oder Scholz?