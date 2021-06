Im westafrikanischen Mali ist es möglicherweise zu einem Putsch des Militärs gekommen. Präsident Boubacar Keïta und sein Premierminister Boubou Cissé seien von Soldaten festgenommen worden, sagte ein der Meuterei nahe stehender Offizier der Deutschen Presse-Agentur. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor. Die in der Nähe der Hauptstadt Bamako stationierten rund 50 deutschen Soldaten bleiben nach Angaben eines Bundeswehrsprechers vorerst in ihren Stützpunkten. Sie nehmen an einem Ausbildungseinsatz der Europäischen Union in Mali teil.