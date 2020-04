Die britische Schauspielerin Honor Blackman ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das berichtet die Zeitung "The Guardian": Blackman wurde 1964 weltbekannt - als die Pilotin Pussy Galore im James Bond-Film "Goldfinger"; an der Seite von Sean Connery und Gert Fröbe. Blackman spielte auch in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone" sowie in bekannten Theaterproduktionen wie "My Fair Lady" oder "Cabaret".