Meinung: Lebensglück in Zeiten des Krieges

Auch einem alten weißen Mann gehen die Krisen der Gegenwart nahe, meint Martin Rupps. Ihn spricht ein Ratschlag an, den die Psychologin Donya Gilan im SWR-Gespräch macht.

SWR Aktuell berichtet am Mittwoch über einen Mainzer Sozialkunde-Lehrer, der mit seinen Schülerinnen über die Krisen der Gegenwart spricht. Und interviewt die Psychologin Donya Gilan, die dazu forscht, wie der Mensch und die Gesellschaft krisenfester werden.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Krisenfestigkeit keine Frage des Alters

Zweifellos ist die Bedrückung durch die Mehrfachkrisen - Klimawandel, Pandemie, Angriffe auf die Ukraine und Israel - keine Frage des Alters. Nicht nur besagten Sozialkunde-Schülerinnen, auch mir als "altem weißen Mann" gehen solche Nachrichten nah. Ich durfte mehrfach Israel und das Westjordanland besuchen. Das Heilige Land fasziniert mich, weil dort große Religionen und Kulturen ihren Ursprung haben. Politisch macht es die Region zu einem Pulverfass, das immer wieder explodiert.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Donya Gilan gibt im SWR-Gespräch Empfehlungen für mehr Resilienz, sprich Krisenfestigkeit. Sie rät, Auszeiten zu nehmen und sich klar zu machen, "dass man vielleicht nicht so widrigen Lebensbedingungen ausgesetzt ist". Der erste Vorschlag hilft vielleicht zeitweise, der zweite wirkt arg verkopft auf mich. Wirklich etwas anfangen kann ich dagegen mit Donya Gilans "Realitätscheck", wie sie ihren Fragenkatalog nennt. "Was betrifft mich wirklich, was greift in meinen Lebensalltag ein (…), welche Ängste sind eher diffus und viel weiter von mir entfernt?"

Was wohl heißen soll: Nachrichten wie die aus dem Heiligen Land beschweren die Seele, doch der Verstand kann helfen, die aufwühlenden Empfindungen zu sortieren. Anteil nehmen, aber mich nicht von dieser Anteilnahme lähmen lassen – darin liegt offenbar ein Schlüssel für mehr Lebensglück.