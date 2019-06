Vor dem Landgericht Detmold hat der Prozess wegen jahrelangem Missbrauch von Kindern in vielen Hundert Fällen begonnen. Drei Männer sind angeklagt. Sie sollen sich zum Teil seit 1998 an Kindern vergangen haben.

"Es ist einer der größten Prozesse wegen Kindesmissbrauch, den Nordrhein-Westfalen je erlebt hat." So beschreibt SWR-Reporter Mischa Dallmann das, was heute vor dem Landgericht im ostwestfälischen Detmold begonnen hat. Das Medieninteresse sei riesig, sagt Dallmann. Die Sicherheitsvorkehrungen auch.

Öffentlichkeit gleich zu Beginn ausgeschlossen

Kurz nach Prozessbeginn und noch vor Verlesung der Anklageschrift wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zuschauer und Medienvertreter mussten den Gerichtssaal verlassen.

Die Vorsitzende Richterin Anke Grudda sagte, schutzwürdige Interessen der Opfer würden sonst erheblich verletzt. Die Namen der Opfer seien in den Anklageschriften genannt. Außerdem würden die vorgeworfenen Missbrauchstaten im Detail aufgeführt.

Taten liegen zum lange zurück

Die Taten waren erst letztes Jahr bekannt geworden. Sie sollen sich vor allem auf einem Campingplatz in Lügde ereignet haben. Im Rahmen der Ermittlungen waren mehr als 40 Opfer identifiziert worden. Laut Gericht sind derzeit Gewalttaten gegen 34 Opfer angeklagt.

Im Rahmen des Prozesses werden auch die geschädigten Kinder als Zeugen gehört. Die Angeklagten sitzen dann hinten im Raum, damit die Kinder sie nicht sehen müssen. Welche schützenden Vorkehrungen es außerdem für die Kinder gibt, beschreibt SWR-Reporter Mischa Dallmann im Audio:

Dauer 0:29 min SWR-Reporter: So werden die Kinder im Prozess gehört SWR-Reporter: So werden die Kinder im Prozess gehört

Ein Angeklagter kündigt Geständnis an

Möglicherweise, so SWR-Reporter Dallmann, könnte der Prozess in Detmold schon im August zu Ende sein. Denn einer der Angeklagten will - so sein Anwalt heute möglicherweise ein Geständnis ablegen. Dabei geht es um den heute 34-jährigen Mario S. Er soll auf einem Campingplatz an der Grenze zu Niedersachsen in 162 Fällen acht Mädchen und neun Jungen missbraucht haben.

Der Hauptangeklagte Andreas V. schweigt allerdings bisher zu den Taten. Sollte das so bleiben, könnte der Prozess noch lange dauern. V. soll im Sommer 1998 und von 2008 bis 2018 insgesamt 23 Mädchen teilweise schwere sexuelle Gewalt angetan haben. Zudem wurden fast 900 Bild- und Videodateien bei ihm gefunden, die sexuelle Übergriffe auf Minderjährige zeigen.

Ein dritter Angeklagter schließlich soll an mindestens vier Webcam-Übertragungen teilgenommen haben.

Pannen bei den Ermittlungen

Bei den Ermittlungen gab es einige Pannen: So seien 150 Datenträger - Beweismittel - aus einem Polizeiraum verschwunden. Außerdem sollen Jugendämter frühen Hinweisen gegen Andreas V. nicht nachgegangen sein. Ein Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag soll Fehlverhalten aller befassten Ebenen und Behörden aufklären und sich mit Polizei und Staatsanwaltschaft, Jugendämtern und dem Umgang der Landesregierung befassen.