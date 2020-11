per Mail teilen

In Hongkong hat der Prozess gegen den Demokratie-Aktivisten Joshua Wong begonnen. Wong hat sich schuldig bekannt. Neben Joshua Wong (24) sind auch die 23-jährige Agnes Chow und der 26-jährige Ivan Lam angeklagt. Das Gericht ordnete für alle drei Untersuchungshaft an. Die Anklage wirft den drei Aktivisten vor, im Juni vergangenen Jahres bei einer nicht genehmigten Demonstration vor einem Polizeirevier in Hongkong dabei gewesen zu sein. Außerdem sollen sie zu Protesten aufgerufen haben. Den Dreien drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.