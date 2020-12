Beginn einer Terrorserie

Am 7. Januar 2015 dringen Chérif und Said Kouachi in die Pariser Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" ein, eröffnen das Feuer und ermorden insgesamt zwölf Menschen. Es beginnt ein dreitägige Großfahndung nach den beiden Brüdern und einem dritten Islamisten, der eine Polizistin und vier Kunden eines Supermarktes für koschere Lebensmitteln tötet. Die Anschläge stehen symbolisch für den Auftakt einer islamistischen Terrorserie in Frankreich - mit seither mehr als 250 Toten.