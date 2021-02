Ein Gericht in Moskau hat Kreml-Kritiker Nawalny zu einer Haftstrafe verurteilt: Er muss zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Bei anschließenden Protesten sollen über tausend Menschen festgenommen worden sein. Merkel verlangte Nawalnys sofortige Freilassung.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny muss nach dem Urteil eines Moskauer Gerichts für dreieinhalb Jahre ins Straflager. Er habe mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren von 2014 verstoßen, teilte das Gericht mit. Deshalb wurde eine frühere Bewährungs- nun in eine echte Haftstrafe umgewandelt. Nach Darstellung von Nawalnys Anwälten muss er davon nur zwei Jahre und acht Monate in einem Straflager absitzen.

Nawalny hatte vor der Urteilsverkündung gesagt, dass er in Deutschland in Behandlung gewesen sei. Darüber habe er auch die Strafvollzugsbehörden informiert – umsonst. Nawalny hatte sich in Berlin und Baden-Württemberg fünf Monate lang von einem Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok erholt. Das Verfahren steht als politisch motiviert in der Kritik. Nawalnys Anwälte wollen das Urteil anfechten. Seine Mitarbeiter haben in Moskau zu Protesten aufgerufen.

Angeblich über 1.000 Festnahmen nach Nawalny-Urteil

Vor dem international als politisch kritisierten Prozess hatte die Polizei in Moskau bereits mehrere Menschen festgenommen. Viele seien wahllos aufgegriffen worden, berichtet eine dpa-Reporterin. Vor dem Moskauer Stadtgericht waren außerdem Hundertschaften der Anti-Terror-Sonderpolizei OMON im Einsatz.

Nach dem Urteil kam es dennoch zu größeren Protesten. Dabei wurden laut einer Nichtregierungsorganisation mehr als 1.050 Menschen festgenommen worden. Allein in Moskau habe die Polizei am Dienstag 865 Protestierende in Gewahrsam genommen, teilte die Organisation OVD-Info mit.

Wut und Empörung auch in Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte am Abend die sofortige Freilassung Nawalnys. Das Urteil sei fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte, das Urteil sei "ein herber Schlag gegen fest verbriefte Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit in Russland". Zahlreiche weitere Bundes- und EU-Politiker empörten sich ebenfalls.

Festnahme bei Rückkehr nach Russland

Nach seiner Rückkehr nach Russland war Nawalny festgenommen worden. Die Behörden hatten dies ebenfalls mit Verstößen gegen Bewährungsauflagen begründet. Er war im Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt wurden.

Den aktuellen Prozess sehen viele Experten als einen neuen Versuch, den Putin-Gegner zum Schweigen zu bringen. Nawalny selbst sieht ihn als Strafe des Kremls dafür, dass er bei dem Nervengiftanschlag nicht gestorben ist. Putin und der FSB hatten die Vorwürfe des Anschlags zurückgewiesen.