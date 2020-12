per Mail teilen

Am Oberlandesgericht Dresden hat der zweite Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen "Gruppe Freital" begonnen.

Drei Männer und eine Frau sind angeklagt. Sie sollen vor fünf Jahren in Freital bei Dresden an Sprengstoffanschlägen auf Asylbewerber und politisch Andersdenkende beteiligt gewesen sein beziehungsweise dabei geholfen haben. Acht Mitglieder der rechtsextremen Gruppe, darunter die Rädelsführer, wurden bereits 2018 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.