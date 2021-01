per Mail teilen

Hunderte Menschen haben in Warschau und anderen polnischen Städten gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots protestiert. Richter und Politiker hätten über die Frauen hinweg gegen sie entschieden, kritisierten Demonstranten in Warschau. Es war bereits der dritte Protesttag. Das polnische Verfassungsgericht hatte entschieden, dass Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes verfassungswidrig seien. Die umstrittene Entscheidung hat das in Polen ohnehin strenge Abtreibungsrecht verschärft.