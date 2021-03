An den super-strengen Lockdown-Maßnahmen an Ostern scheiden sich die Geister: Die einen loben überschwenglich, andere sind stocksauer oder am Boden zerstört. Auch unsere Berlin-Korrespondenten haben eine Meinung dazu.

Für Berlin-Korrespondent Andreas Reuter sind die neuen Corona-Maßnahmen erstmals seit langem wieder nachvollziehbar und konsequent. Er hofft auf einen besseren Sommer: Sein Kollege Martin Ganslmeier sieht das völlig anders. Die Beschlüsse seien Verzweiflungstat und Bankrotterklärung in einem. Hier sein Kommentar: Martin Ganslmeier ard-foto s1 ARD-Hauptstadtstudio/Thomas Kierok