Arbeitgeberverbände fordern das Ende der Homeoffice-Pflicht spätestens mit Ablauf der Bundesnotbremse am 30. Juni. Viele andere - auch Unternehmer - möchten an dem Modell festhalten.

Seit Ende Januar sind Arbeitgeber nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice anzubieten - überall dort, wo es möglich ist. Seit April müssen die Beschäftigten das Angebot auch annehmen. Allerdings: Eine zwingende Verpflichtung der Beschäftigten, fortan das Büro zu meiden, ist damit nicht verbunden. Schließlich sollen Mitarbeitende nur dann im Homeoffice arbeiten, wenn "ihrerseits keine Gründe entgegenstehen". Außerdem gibt es keine Strafen bei Verstößen.

Deshalb wurde die Homeoffice-Pflicht schon als zahnloser Tiger kritisiert. Sie gilt so lange, wie der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt, derzeit längstens bis zum Ablauf der Bundesnotbremse am 30. Juni 2021.

Große Unternehmen preschen vor

Angesichts fallender Corona-Infektionszahlen werden jetzt die Rufe von Arbeitgeberseite lauter, das Homeoffice-Gebot schnell wieder abzuschaffen. Doch es gibt eine breite Front dagegen: Vizekanzler Scholz will die Homeoffice-Pflicht nicht vorzeitig aufheben. Die Gewerkschaften möchten, dass Arbeitnehmer selbst entscheiden können, ob sie ins Büro wollen. Die Grünen fordern ein Recht auf Homeoffice auch nach der Pandemie.

Das Softwareunternehmen SAP will künftig allen seinen Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen. Allerdings hat SAP auch strategische Gründe für diese Personalentscheidung und verkauft Produkte, die im Homeoffice gebraucht werden. Aber auch andere große Unternehmen bieten ihren Beschäftigten weiterhin Homeoffice an.

Pro Homeoffice: Arbeitgeber zu ihrem Glück zwingen

SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heyser ist dafür, dass die Homeoffice-Pflicht bleibt. Sein Kommentar dazu: "Dass alle wieder schön am Arbeitsplatz sein müssen, und zwar schon ab Ende des Monats erscheint mir, liebe Arbeitgeber*innen - mit Blick auf die Zahlen - doch ein bisschen arg früh. Denn es verkennt, dass die Infektionszahlen ja auch deshalb so zurückgegangen sind, weil wir alle, dort wo es geht, gerade von zu Hause aus arbeiten. Und auch dazu musste euch die Politik ja erstmal kriegen. Auch wenn ich weiß, dass ihr staatliche Vorgaben und Vorschriften nicht so schätzt, scheint es mir im Sinne von uns Arbeitnehmer*innen mal wieder angebracht, dass Euch, liebe Arbeitgeber, die Politik nun zu eurem Glück weiter zwingen - sprich: zum verpflichtenden Homeoffice auch weiterhin verdonnern muss."

Freiwilligkeit funktioniert nur in großen Unternehmen, nicht im Mittelstand

"Denn dass dies Arbeitgeber und Beschäftigte freiwillig unter sich ausmachen, funktioniert vielleicht in großen und modernen Unternehmen wie SAP und Porsche, die zudem mächtige Betriebsräte haben. In vielen mittelständischen und kleineren Betrieben aber, dass zeigen die Zahlen, funktioniert es eben nicht. Und deshalb funktioniert es nur mit einer Homeoffice-Pflicht. Wenn es nach mir ginge, übrigens auch über Corona hinaus."

Contra Homeoffice: Absprache ist besser, Pflicht geht zu weit

SWR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser meint dagegen: "Ich habe nichts dagegen, wenn Arbeitgeber und Mitarbeitende gemeinsam Homeoffice absprechen, so wie es für beide Seiten passt - aber eine Pflicht geht mir zu weit. Ich glaube, niemand kann abstreiten, dass es im Homeoffice Reibungsverluste gibt: Probleme mit dem Internet, der Handyempfang ist nicht ideal, oder der Computer ist morgens erstmal durch Updates lahmgelegt - vor allem bei denen, die mal im Büro und mal zu Hause arbeiten. Mancher Homeoffice-Effekt lässt sich ausgleichen, aber nicht alles."

Unternehmen muss das letzte Wort haben

"Jetzt kann man darüber streiten, wann das wirklich den laufenden Betrieb gefährdet. Aber am Ende haben nur die Verantwortlichen im Unternehmen den Gesamtüberblick - und deswegen müssen sie auch das letzte Wort haben, was geht und was nicht. Und zwar ohne die Bürokratie, konkrete Probleme in jedem Einzelfall dokumentieren und dabei Fristen einhalten zu müssen. Viele Firmen haben zurzeit anderes zu tun. Zum Beispiel Wirtschaftshilfen hinterherlaufen, Kurzarbeit managen oder Lieferschwierigkeiten ausgleichen. Und man sollte auch nicht vergessen: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben ein ureigenes Interesse daran, dass Ihre Mitarbeitenden gesund bleiben. Wenn nicht, hilft wohl nur ein Jobwechsel."