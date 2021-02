Weil viele Feiertage in diesem Jahr auf ein Wochenende fallen, soll es dafür einen Ausgleich an Werktagen geben - auch als Corona-Bonus für Arbeitnehmer. Das fordern Politiker mehrerer Parteien. Was spricht dafür, was dagegen?

In diesem Jahr fallen zum Beispiel der 1. Mai, der Tag der Deutschen Einheit und die beiden Weihnachtsfeiertage auf ein Wochenende. Der Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese (SPD) schlägt in der "Saarbrücker Zeitung" vor, dass Arbeitnehmer in so einem Fall den auf das Feiertagswochenende folgenden Montag frei bekommen. Das sei eine Anerkennung und ein einfacher Corona-Bonus. Auch der Geschäftsführer der Linkspartei, Jörg Schindler, fordert das. Er will, dass dafür das Arbeitszeitgesetz entsprechend geändert wird. PRO: Feiertage nachholen SWR-Hauptstadtkorrespondentin Nina Barth meint: Feiertage sind zur Erholung da. Und gerade in diesen Zeiten habe der ein oder andere etwas mehr davon nötig. Im Pandemie-Jahr könnte man von einem "Corona-Bonus" sprechen. Angemessen wäre er, so Barth im Audio: CONTRA: Feiertage nicht nachholen Nach Ansicht von SWR-Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert wäre es gerade nicht gut, die Wochenendfeiertage im Pandemie-Jahr nachzuholen. Denn: "Die Wirtschaft braucht wohl wirklich jeden Tag in diesem Jahr, um irgendwie über die Runden zu kommen."