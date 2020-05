Um die Corona-gebeutelte Autowirtschaft anzukurbeln, fordert deren Lobby eine Kaufprämie für Neuwagen. Unser Autor hält das für rausgeschmissenes Steuergeld. Seine Kollegin nicht.

Durch die Corona-Krise steckt die Autoindustrie in großen Schwierigkeiten und fordert staatliche Hilfen. Bundesregierung und Vertreter der Branche wollen nun über die angespannte Lage der Autobauer und Zulieferer beraten. Zur Debatte stehen unter anderem neue Kaufanreize.

Schon nach der Finanzkrise 2009 hatte es eine "Abwrackprämie" gegeben. 2.500 Euro gab es damals als Zuschuss für einen Neuwagen, wenn ein mindestens neun Jahre altes Auto verschrottet wurde. Diskutiert wird auch, ob eine mögliche Kaufprämie an konkrete Klimaauflagen gekoppelt werden müsste.

Ob so eine Prämie aber überhaupt sinnvoll und nötig ist, da sind Sabrina Fritz und Michael Wegmer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion unterschiedlicher Meinung.

CONTRA Kaufprämie: "Andere hätten die Hilfen viel nötiger!"

…sagt SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, so viele Gründe gibt es gegen jede Art von Kaufprämie für Autos. Die Autoindustrie hat jahre- und jahrzehntelang Milliardengewinne gemacht. Kurzer Blick auf das vergangene Jahr: VW zum Beispiel, hatte mehr als 19 Milliarden Euro. Ein anderer Grund: Die Autoindustrie hat das Thema alternative Antriebe, das jetzt hohe Kosten verursacht, jahrelang verdrängt.

Mein Mitleid hält sich also in Grenzen, und es fallen mir 99 Branchen ein, die Hilfen nötiger hätten. Warum nicht eine Kaufprämie für Kinotickets, für Konzertbesuche, für einen Strauß Tulpen oder ein Drei-Gänge-Menü? Und das meine ich nur halb im Spaß, denn von diesen Prämien hätten wenigstens alle was.

Zusatzgeld beim Autokauf unterstützt dagegen nur die Wohlhabenden. Denn wer sonst denkt schon in einer Wirtschaftskrise über ein neues Auto nach? "Einmal den 15 Liter V8 SUV, mit Staatshilfe, bitte." Egal wie sie heißt – Abwrack-, Kauf-, Impuls- oder Innovationsprämie –, es ist und bleibt zum Autofenster rausgeschmissenes Geld.

SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer SWR privat - M.Wegmer

PRO Kaufprämie: "Gut gestaltet kann sie unsere wichtigste Industrie stützen."

...glaubt SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz

Eine Abwrackprämie hat viele Vorteile. Erstens sie hilft schnell und unbürokratisch. Wer damit liebäugelt, sich ohnehin bald ein neues Auto zu kaufen, zieht das vor und stützt die Wirtschaft jetzt in der Krise. Zweiter Vorteil: Alte Spritfresser werden aus dem Verkehr gezogen, umweltfreundlichere Neuwagen stattdessen zugelassen. Laut einer Studie sind durch die erste Abwrackprämie 20 Prozent CO2 aus der Luft verschwunden.

Und drittens würden nicht nur deutsche Autohersteller davon profitieren sondern auch italienische und französische. Deutschland würde also auch Arbeitsplätze in der EU sichern. Wenn die Abwrackprämie so ausgestaltet ist, dass davon vor allem umweltfreundliche Autos profitieren, spricht für mich nichts dagegen, unsere wichtigste Industrie zu unterstützen.

Übrigens: Die erste Abwrackprämie in Deutschland wurde in der Finanzkrise 2009 eingeführt. Das Programm war so erfolgreich, dass es von Frankreich, Großbritannien und sogar den USA kopiert wurde. Dort hieß es "Cash for Clunkers": Bares für Schrottkisten.