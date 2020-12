Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen, könnten wieder ganz normal am Leben teilhaben - ohne Mundschutz einkaufen, in Urlaub fliegen oder ins Kino gehen. Aber ist es sinnvoll, dass Geimpfte Sonderrechte bekommen? Zwei SWR-Korrespondenten sind unterschiedlicher Meinung.

Pro: Wer sich impfen lässt, handelt sozial

SWR-Hauptstadtkorrespondent Claus Heinrich meint: Wer geimpft ist tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, er handelt auch sozial. Weil er dann hoffentlich niemanden mehr anstecken kann. Und weil er der Gemeinschaft hilft, der "Herdenimmunität" einen Schritt näher zu kommen.

Da ist es nur recht und billig, wenn die freiwillig Gepieksten auch schneller wieder ein Restaurant betreten, ein Theater besuchen oder in den Urlaub fliegen können. Natürlich ist das ein bisschen ungerecht denen gegenüber, die in der offiziellen Prioritätenliste ganz hinten liegen, weil sie unter 60 sind und nicht im Gesundheitsdienst arbeiten oder als Verkäuferin.

"Sanfter Druck ist nicht ganz falsch."

Aber solche Sonderrechte für Geimpfte sind ja auch ein Ansporn für die vielen skeptischen Menschen es ihnen möglichst schnell gleichzutun. Wer durch diese Privilegien eine Art Impfpflicht durch die Hintertür sieht, liegt sicherlich nicht ganz falsch. Ich finde, dass sich die politisch Verantwortlichen trauen sollten, endlich mal Tacheles zu reden: Wenn wir alle möglichst schnell und möglichst gesund wieder in den Normal-Modus zurückfinden wollen, ist ein bisschen sanfter Druck nicht ganz falsch. Wer sich korrekt verhält, wird im Zweifel bevorzugt behandelt - richtig so.

Contra: Sonderrechte für Geimpfte nur der Anfang?

Berlin-Korrespondent Uwe Lueb dagegen sagt: Nein, bitte keinen Impfzwang durch die Hintertür! Wenn Corona-Geimpfte Sonderrechte bekommen, hat das mit einer freien Gesellschaft nichts mehr zu tun. Wie weit wollte man denn gehen? Bleibt es für Sonderrechte beim Nachweis einer Corona-Impfung oder muss ich womöglich irgendwann auch nachweisen, dass ich keinen oder nur wenig Alkohol trinke und nicht rauche?

Hat nichts miteinander zu tun? Doch! Denn es geht vor allem um die Frage, welches Risiko ich für mich in Kauf nehme. Wer sich impfen lässt, schützt in erster Hinsicht sich selbst davor sich anzustecken. Wer das Risiko einer Infektion vermeiden will, kann sich also impfen lassen.

"Impfscheuen dürfen keine Rechte verweigert werden"

Aber es gibt nun mal Menschen, die davor zurückschrecken - aufgrund eigener Erfahrungen, Berichten von Bekannten oder nur aus diffuser Angst. Diese Menschen haben genauso ein Recht darauf ernst genommen zu werden wie Impfwillige. Ihnen Rechte zu verweigern, überschreitet Grenzen einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Rechte haben.

Ja, vermutlich ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen - wenn es denn überhaupt mal für alle möglich sein wird. Impfscheue indirekt zu zwingen ist aber der falsche Weg - sie zu überzeugen der richtige.