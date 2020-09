Eine Deutsche Post, die montags keine Privatbriefe mehr zustellt, hat ihre Daseinsberechtigung verloren, meint Martin Rupps.

Das Brief-Vorstandsmitglied der Deutschen Post, Tobias Meyer, möchte montags keine Privatbriefe mehr zustellen. Für das Unternehmen stelle sich die Frage, so Meyer in einem Zeitungsinterview, „ob wir in Deutschland am Montag eine flächendeckende Briefzustellung brauchen“.

Der Post-Vorstand plant, montags keine Privatbriefe mehr auszuliefern. dpa Bildfunk Oliver Berg

Herr Meyer formulierte schlau, denn das Wörtchen „wir“ kann sowohl sein Unternehmen meinen als auch die Millionen Postkunden in Deutschland. Falls der Brief-Vorstand im Namen der Postkunden sprach, also auch in meinem, muss ich hier widersprechen. Herr Mayer, die Deutsche Post ist keine Spedition und keine Brauerei. Aber vielleicht fahren Sie demnächst auch Frischfisch und Bierkästen aus?

Mit guten Gründen gehörten Bahn und Post bis vor wenigen Jahren dem Staat. Sie erbringen Dienstleistungen, die zur Grundversorgung einer Gesellschaft gehören. Die Bahn schickt an sieben Tagen die Woche ihre Züge raus und die Post stellt an sechs Wochentagen Briefe zu. Als öffentliche Güter unterliegt ihre Bereitstellung, um einen Begriff der Bahn zu wählen, keiner Kosten-Nutzen-Rechnung . Was passiert, wenn die Bahn in halbprivate Hände fällt, darf jeder Bahnkunde schmerzlich erleben - an jedem Tag der Woche.

Briefzustellung ein öffentliches Gut

Auch die Deutsche Post muss in der neuen Struktur aufs Geld schauen. Am öffentlichen Charakter ihrer Dienstleistung ändert das nichts. Ich möchte, dass mein Liebesbrief, den ich am Samstag in den gelben Briefkasten werfe, am Montag bei meinem Schatz ist. An dieser stillen Vereinbarung zwischen dem zentralen deutschen Briefzustellungsunternehmen und den Menschen, die es beliefert, darf Tobias Meyer nicht schrauben.

Der erste Tabubruch fällt immer am schwersten. Wann verschwindet der Samstag als Zustelltag? Mit Plänen wie diesem hat die Deutsche Post ihren Daseinszweck verloren.