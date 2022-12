Meinung: Pünktlichkeit, das neue Premiumprodukt

Die Post liebäugelt damit, pünktliche Briefe teurer zu machen. Damit erklärt sie ihren gesetzlichen Auftrag zum Premiumprodukt, meint Martin Rupps.

Die Deutsche Bahn hat Bauarbeiten zwischen Mainz und Köln angekündigt. Vom 12. Dezember an brauchen ICE- und IC-Züge 30 Minuten länger. Solche Eingriffe wirbeln gern den Fahrplan auf der ganzen Strecke durcheinander. Der nächste Halt im Süden ist der wichtige Knotenpunkt Mannheim, den Bahnchef Richard Lutz jüngst ein Sorgenkind genannt hat. Den Südwesten könnte an Weihnachten ein Bahnchaos heimsuchen mit unpünktlichen oder ausfallenden Zügen.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Ich fürchte schon die nächste Dreistigkeit der Bahn – ein Tarifmodell, das Nikola Hagleitner, Vorstandsmitglied "Post & Paket" der Deutschen Post AG, für die Briefzustellung will: Auf pünktlich zugestellte Briefe gibt es einen Aufschlag, liegengebliebene kosten so viel wie bisher. Aus Sicht der Managerin erscheint der Vorschlag sinnvoll. Die Post leidet – wie die Bahn – an Personalmangel. In der kalten Jahreszeit kommt ein hoher Krankenstand hinzu. Der geplante Aufschlag spült bei sinkender Leistung mehr Geld in die Kasse.

Zwei-Klassen-System bei Briefzustellung

Als Postkunde finde ich einen solchen Vorschlag absurd. Unternehmen deuten ihren gesetzlichen Auftrag – hier die pünktliche Briefzustellung – zur Premiumware um. Was bis jetzt selbstverständlich war, braucht einen Aufschlag. Nach dieser Logik verdienen sich demnächst Schülerinnen und Schüler, die pünktlich zum Unterricht erscheinen, einen Euro. Wer später kommt, geht leer aus wie bisher auch.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Der Arbeitskräftemangel belastet den Wirtschafts- und Dienstleistungsstandort Deutschland stark. Doch niemals darf Pünktlichkeit extra kosten und Bummeln zur Regel werden.