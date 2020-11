Die Deutsche Post will in der Vorweihnachtszeit auch am Abend Pakete ausliefern. Das hat Vorstandssprecher Tobias Meyer den Funke-Zeitungen gesagt. Durch den Online-Bestellboom in der Corona-Pandemie erwarte die Post einen neuen Pakete-Rekord von insgesamt rund 1,8 Milliarden. Für das Weihnachtsgeschäft sollen 10.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden.