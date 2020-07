per Mail teilen

Die Post hat rund 12.000 ihrer gelben Elektro-Transporter zur Kontrolle in die Werkstatt gerufen. Bei den Fahrzeugen zweier Baureihen könnten sich Hitze und Rauch entwickeln, hieß es, Brände seien nicht auszuschließen. Bei einer technischen Überprüfung hatten sich zuvor Schwachstellen am Ladegerät und an einer Kabel-Isolierung gezeigt.