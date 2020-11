Kamala Harris hat schon jetzt Geschichte geschrieben. Als Kind von Einwanderern hat sie es bis zur Anwärterin in das Amt als amerikanische Vize-Präsidentin geschafft. Zudem als erste Frau. Doch Harris war schon oft die Erste.

Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner ist sie die eigentliche Hoffnungsträgerin der US-Präsidentschaftswahl: Kamala Harris. Sie ist die erste Frau, erste Women of Colour und erste Amerikanerin mit indischen Wurzeln, die das Amt des US-Vizepräsidenten erreicht hat, wenn der Ausgang der Präsidentschaftswahl formal bestätigt wird.

Im Wahlkampf bestand eine ihrer Aufgaben darin, nicht-weiße Wähler für Joe Biden zu mobilisieren. Im Amt wird von ihr erwartet, dass sie sich in den kommenden vier Jahren für deren Belange einsetzt.

Freude über den Wahlsieg

Nachdem einige Medien die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten verkündet hatten, twitterte Harris ein Video, das den Moment zu zeigen scheint, in dem sie Biden telefonisch gratulierte. Freudestrahlend sagt sie am Handy: "We did it, Joe" ("Joe, wir haben es geschafft").

Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland in Kalifornien geboren, wo sie in einer afroamerikanischen Community aufwuchs. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter - eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin - kam aus Indien.

Viele Premieren als Women of Colour

Im Laufe ihrer Karriere war Harris mehrfach die Erste: Nach ihrem Studium in Washington und in Kalifornien wurde sie die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Ab 2010 hatte sie als erste Frau den Posten der Justizministerin und Generalstaatsanwältin in ihrem Heimatstaat inne. In den US-Senat zog sie 2017 als erste Schwarze ein, die Kalifornien repräsentierte - und war die zweite Schwarze in der Parlamentskammer überhaupt.

Am Tag zum Gedenken an den Bürgerrechtler Martin Luther King 2019 gab Harris ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bekannt. "Die Amerikaner wollen eine Kämpferin, sie wollen jemanden, der wie verrückt für sie kämpft", sagte sie damals. Ihre Gegner kritisierten, dass sie sich ideologisch nicht verorten lasse, und versuchten, ihre Karriere in der Justiz gegen sie zu verwenden: Sie sahen einige ihrer Entscheidungen nicht im Einklang mit ihrem Versprechen nach Reformen eines "kaputten" Strafjustizsystems.

Turnschuhe im Wahlkampf

Im Dezember beendete Harris ihre Kampagne. Im Sommer machte Joe Biden sie zu seiner Vize-Kandidatin. Ganze Artikel beschäftigten sich mit der Tatsache, dass Harris im Wahlkampf meist Turnschuhe trug - wie auch oft ihr Mann Douglas Emhoff. Einige sahen darin ihren Tatendrang.

Kandidaten für das Amt der US-Vizepräsidentin Kamala Harris trägt im Wahlkampf Turnschuhe. dpa Bildfunk picture alliance/Wilfredo Lee/AP/dpa

Biden beschreibt Harris als "furchtlose Kämpferin". Mit seiner Entscheidung für sie ebnete er den Weg dafür, dass es in nicht allzu ferner Zukunft eine schwarze Präsidentin in den USA geben könnte. Der gewählte Präsident Biden ist 77 Jahre alt. Die 56-jährige Harris könnte ihn beerben - zumindest als nächste Präsidentschaftskandidatin der Demokraten.