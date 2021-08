per Mail teilen

Porsche behilft sich wegen des weltweiten Mangels an Halbleitern nun mit Dummy-Chips in seinen Sportwagen. Später sollen die richtigen Halbleiter-Chips eingesetzt werden.

Porsche mache "aus der Not eine Tugend" und hoffe, dass Kunden dadurch nicht zu lange auf ihr neues Auto warten müssen, sagte Porsche-Chef, Oliver Blume, in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung. Der Sportwagenbauer lässt weiter produzieren und verbaut in seine Autos nun diese sogenannte "Dummy-Chips" ohne Funktion.

Diese dienen als Platzhalter, so lange nicht genügend Halbleiterchips auf dem Markt sind. Die Autos sollen dann nachgerüstet werden. Bis dahin stehen sie auf Halde auf dem Hof. An Kunden ausgeliefert werden dürfen die Autos nicht.

Es handle sich um eine niedrige fünfstellige Anzahl an Fahrzeugen, meldete der Autobauer. Damit geht Porsche einen anderen Weg als der Autohersteller Daimler, der wegen des Halbleiter-Chip-Mangels in manchen Werken, etwa in Rastatt, die Produktion vorübergehend heruntergefahren oder sogar ganz eingestellt hat.

Porsche wird im VW-Konzern bevorzugt

Innerhalb des Volkswagen-Konzerns habe Porsche "eine gewisse Priorität" bei der Chip-Belieferung, erklärte Porsche-Chef Blume. Die Sportwagen-Modelle bringen sehr hohe Gewinne für den Konzern. Im zweiten Halbjahr wolle das Unternehmen an den Wochenenden aufholen, wenn genügend Halbleiter zur Verfügung stehen.

Trotz Halbleitermangel und Corona-Krise operatives Ergebnis verdoppelt

Porsche ist trotz des Halbleitermangels und der Corona-Krise weiter auf Rekordkurs: In der ersten Jahreshälfte 2021 erwirtschaftete der Sportwagenhersteller rund 2,8 Milliarden Euro Gewinn und eine Umsatzrendite von rund 17 Prozent. Damit bleibt Porsche weiterhin und mit Abstand die Ertragsperle im Volkswagen-Konzern.