Porsche mit neuem Absatzrekord

Der Sportwagenbauer Porsche hat im ersten Halbjahr weltweit so viele Autos ausgeliefert wie noch nie in diesem Zeitraum. In China und den USA ist die Nachfrage besonders gestiegen.

Der Stuttgarter Sportwagenbauer meldet einen neuen Absatzrekord. Zwischen Januar und Ende Juni 2021 hat Porsche weltweit insgesamt 153.656 Sportwagen ausgeliefert - ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr davor und gleichzeitig ein neuer Rekord. Gefragtestes Modell der Stuttgarter blieb dabei der Geländesportwagen Porsche Cayenne. Vom ersten vollelektrischen Porsche Taycan lieferte der Sportwagenhersteller fast 20.000 Stück aus, und damit inzwischen fast so viele wie von der Sportwagen-Ikone Porsche 911. Nachfrage nach Sportwagen weltweit gestiegen Wichtigster Einzelmarkt für Porsche bleibt China - fast jedes dritte Auto geht inzwischen dorthin. Das stärkste Plus im ersten Halbjahr verzeichneten aber die USA mit 50 Prozent mehr an ausgelieferten Sportwagen dorthin. Auch der europäische Markt entwickelte sich mit einem Absatzplus von 25 Prozent in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bislang für Porsche erfreulich. Fast jedes dritte Auto von Porsche geht nach China, dem weiterhin wichtigsten Markt für Porsche. dpa Bildfunk Picture Alliance Ausblick für 2021 grundsätzlich "optimistisch" - trotz Corona Nach einem intensiven ersten Halbjahr 2021 könne man bereits ein sehr positives Fazit ziehen, so Porsche-Vertriebsvorstand Detlev von Platen in einer Presseerklärung. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Und obwohl die Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie und die weiterhin schwierige Halbleiter-Versorgung auch den Sportwagenbauer vor Herausforderungen stellen würden, bewahre man sich die grundsätzlich "optimistische Grundhaltung". Auch Konzernmutter VW bereits mit überraschend starken Zahlen Denn auch bei der Konzernmutter Volkswagen haben sich die Absatzzahlen positiv entwickelt. In den ersten sechs Monaten hätten die gestiegenen Verkäufe zu einem "sehr hohen Umsatz" geführt, hieß es bereits Ende vergangener Woche vom Dax-Konzern aus Wolfsburg. Das operative Ergebnis habe bereits rund elf Milliarden Euro erreicht. Ein Jahr zuvor war wegen des Einbruchs in der Corona-Krise bei der Halbjahresbilanz noch ein Verlust von 803 Millionen Euro angefallen. Konzernschwester Audi meldet ebenfalls Absatzrekord Die Konzernschwester Audi, mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), setzte im ersten Halbjahr knapp 40 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres ab. Der Ingolstädter Autobauer spricht vom "erfolgreichsten ersten Halbjahr bei den Auslieferungen in der Unternehmensgeschichte". Neckarsulm Trotz Halbleiter-Mangel Audi meldet "erfolgreichstes erstes Halbjahr der Unternehmensgeschichte" Die Audi AG hat im ersten Halbjahr fast 40 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Sowohl von Verbrennern als auch von E-Autos stieg der Absatz. mehr...