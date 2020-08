Die Batteriezellen für den Elektro-Sportwagen Taycan kommen bislang von der koreanischen Firma LG Chem. Jetzt will Porsche scheinbar eigene Batteriezellen herstellen - in Tübingen.

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche will offenbar eigene Batteriezellen herstellen - in Tübingen, nicht weit vom Stammsitz entfernt. Das berichtet der Tagesspiegel aus Berlin. Der schwäbische Autohersteller will das aber weder bestätigen noch dementieren. Nur so viel: Man werde in den nächsten Jahren Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren.

Porsche will die Batteriezellen nach Medienberichten gemeinsam mit der Firma Customcells aus Norddeutschland bauen. Einen Namen für die neue Firma gibt es offenbar bereits: Cellforce Group.

Porsche plant wohl eine eigene Batteriezellen-Fertigung für seine Elektroautos. Ye Massa Unsplash

Batteriezellen für E-Autos bisher aus Asien - auch bei Porsche

Der Sportwagen-Hersteller ist derzeit einer der wenigen deutschen Hersteller mit einem erfolgreichen Elektroauto am Markt - wenn auch zu einem hohen Preis, ab 100.000 Euro. Die Batteriezellen dafür kommen bislang von der koreanischen Firma LG Chem.

Fördergeld für Batteriezellen-Herstellung auch für das neue Unternehmen?

Wo die Batteriezellen für den Elektromotor herkommen, ist eine der Schlüsselfragen bei der Elektromobilität. Bislang kaufen auch die deutschen Hersteller in Asien ein. Doch das soll sich ändern: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will eine deutsche Batteriezellen-Herstellung mit Milliarden Euro fördern. Davon könnte auch Porsche mit seinem neuen Unternehmen profitieren.